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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил своего американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в бездействии, из-за которого в украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лира.
Томас-Гринфилд решила упомянуть о смерти Алексея Навального на заседании Совета безопасчности ООН, посвященном украинским проблемам.
Небензя заявил, что Томас-Гринфилд пытается найти новые поводы для нападок на Россию и упомянула Навального, осужденного за уголовное преступление, умершего в тюрьме по естественным причинам. При этом она умалчивает о гибели американского журналиста Гонсало Лиры, которого киевский режим замучил до смерти.
Гибель Лиры вызвала большой резонанс в США. Журналист был известен своими репортажами из зон боевых действий и критикой политики киевского режима.
Украина и США неоднократно обвиняли Россию в нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе. Однако Москва отвергает эти обвинения и заявляет, что защищает права русскоязычного населения этих регионов.
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Небензя заявил, что Томас-Гринфилд пытается найти новые поводы для нападок на Россию и упомянула Навального, осужденного за уголовное преступление, умершего в тюрьме по естественным причинам. При этом она умалчивает о гибели американского журналиста Гонсало Лиры, которого киевский режим замучил до смерти.
«Вы стыдливо умалчиваете об этом и других преступлениях киевского режима, предпочитая валить с больной головы на здоровую», — подчеркнул он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального «оголтелыми и недопустимыми».
Гибель Лиры вызвала большой резонанс в США. Журналист был известен своими репортажами из зон боевых действий и критикой политики киевского режима.
Украина и США неоднократно обвиняли Россию в нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе. Однако Москва отвергает эти обвинения и заявляет, что защищает права русскоязычного населения этих регионов.
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Сергей Калугин