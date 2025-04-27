Трамп: требования о возвращении Крыма Украине являются нелепыми

Дональд Трамп: iStock/olya_steckel
По мнению президента США Дональда Трампа, требования о возвращении Крыма и других территорий Украине являются нелепыми. Об этом американский лидер пишет на своей странице в соцсети Truth Social.
Такое заявление Трамп сделал на почве статей New York Times и их шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера. Последние писали, что в первые 100 дней своего правления президент работает на руку России. К тому же Бейкер требовал от РФ вернуть Украине Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
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«Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — пишет Трамп.
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Иван Мусатов