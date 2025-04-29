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Третий лишний: кому предназначался стул на переговорах Трампа и Зеленского в Ватикане

Эксперт Кобелюк: Стул на переговорах Трампа и Зеленского был для переводчика
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский

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Третий стул, на который собирался сесть президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска в Ватикане, предназначался для переводчика. Так считает эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк.
«Скандал в Овальном кабинете показал, что не все слова по-английски Владимир Зеленский понимает так хорошо, как он думает. Поэтому я, конечно, склоняюсь где-то процентов на 90, что этот стул для переводчика», — отметил Кобелюк в беседе с Life.ru.

Он также обратил внимание, что Трамп не пожал руку Макрону перед тем, как начать переговоры с Зеленским. По мнению эксперта, это указывает на то, что французский лидер был явно лишним в переговорном процессе.

Кобелюк считает, что третьей стороне преднамеренно или случайно там места не нашлось. Однако стул для третьего участника всё же убрали не полностью, а поставили к стене, и в случае необходимости его можно было вернуть обратно.

«Возможно, стул был для Макрона, но, ещё раз повторюсь, он скорее там выступал как третий лишний. Третий стул, ещё раз говорю, он всегда медитативный, то есть либо наоборот, либо садится хозяин положения на этот стул и две стороны конфликта, то есть он разбирает. Ни тот ни другой случай здесь не подходит, поэтому переводчик на 99%», — заключил Кобелюк.

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«Настоящий подарок»: Пошлины Трампа обернулись приятным сюрпризом для КНР
WSJ: пошлины Трампа подорвали авторитет США и стали подарком для Си Цзиньпина
29 апреля 2025, 05:27

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали неожиданным преимуществом для лидера Китая Си Цзиньпина, подрывая доверие мира к надежности Соединенных Штатов, сообщает газета Wall Street Journal.
Такой шаг со стороны американцев ослабляет позиции США на глобальной арене, позволяя Китаю укреплять свои экономические связи. Издание подчеркивает, что текущая торговая политика Трампа может навредить его второму сроку.

Высокие пошлины на импорт из Китая, введенные в марте и апреле, угрожают дефицитом товаров в США. Время для ограничений выбрано неудачное: продавцы как раз начинают активно заготавливаться на вторую половину года, где ожидается высокий спрос под начало учебного года, а затем — Рождество.

Патрушев заявил о подготовке НАТО к захвату Калининградской области
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Издание считает, что избиратели поддержали Трампа, вспоминая экономические успехи его первого срока, но теперь он слишком увлечен своими более «дикими» идеями в торговле и внешней политике. Пошлины против союзников и конкурентов подрывают глобальное лидерство США, что издание называет стратегической ошибкой.

«Ошибочно думать, что пошлины наносят только внутренний ущерб. Вынужденное наступление на друзей и соперников пошатнуло мировую уверенность в надёжности США... (...) Пошлины Трампа против союзников являются настоящим подарком Си Цзиньпину», — поразилось издание.
Если Трамп не учтет эти риски, его второй срок может оказаться под угрозой, заключает газета.

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Патрушев заявил о подготовке НАТО к захвату Калининградской области
Патрушев: Учениями вблизи РФ НАТО готовит сценарии захвата Калининградской области
29 апреля 2025, 05:07

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Североатлантический альянс на учениях у границ России отрабатывает сценарии захвата Калининградской области и нанесения превентивных ударов по объектам ядерного сдерживания. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС.
По его словам, учения НАТО второй год подряд стали самыми масштабными за последние десятилетия. В рамках манёвров отрабатываются действия по блокированию судоходства на Балтике и Чёрном море, а также наступательные операции от Вильнюса до Одессы.

Патрушев также раскритиковал заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности использовать английский флот и ядерное оружие, подчеркнув, что подобную риторику поддерживают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Глава Морской коллегии добавил, что «угрозы», к тому же, звучат сомнительно: британский флот «давно износился» и его мощь на данный момент уже не та, что была в прошлом.

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#оружие
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#учения
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#ядерное оружие
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«По-своему трактует»: Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции
Володин училил Клишаса в «своеобразной» трактовке норм Конституции
29 апреля 2025, 00:23

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин иронично прокомментировал подход главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса к трактовке норм Конституции РФ. Видео с заседания Совета законодателей, где прозвучала эта реплика, опубликовали в Telegram-канале РБК.
Володин в шутливой форме отметил, что трактовка Клишаса станет «правильной», если тот изберётся депутатом Госдумы.

«Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал он.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ответ призвала «не трогать» сенатора, а сам Клишас в личном блоге позже добавил, комментируя запись, что у него «появился шанс сделать настоящую карьеру».

15 апреля Володин указывал, что главу европейской дипломатии Каю Каллас следует отстранить от должности и отдать под Международный трибунал ООН. Так спикер нижней палаты отреагировал на заявления бывшего премьер-министра Эстонии по поводу 9 Мая.

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#вячеслав володин
#валентина матвиенко
#telegram
#рф
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В Польше восхитились Путиным
Кандидат в президенты Польши Мацяк восхитился Путиным
28 апреля 2025, 21:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк восхитился российским лидером Владимиром Путиным, о чем заявил своему оппоненту Мареку Якубяку.
«Да, да. Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он является очень хорошим политиком», — сказал Мацяк на соответствующий вопрос.
Первый тур польских выборов назначен 18 мая. Действующий лидер Анджей Дуда не сможет участвовать в голосовании, поскольку у него истекает второй срок подряд. По данным опросов, при необходимости второго тура в июне выйдут кандидаты Руфал Тшасковский от коалиции премьера Дональда Туска и глава института национальной памяти, кандидат «Права и справедливости» Кароль Навроцкий.

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Мигрантам продлили срок для легализации своего положения в России

Поставлена точка в споре, пойдет ли Трамп на третий срок

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#украина
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#владимир путин
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Мигрантам продлили срок для легализации своего положения в России
Путин продлил мигрантам срок для легализации положения в стране до 10 сентября
28 апреля 2025, 21:27

Фото: istockphoto/RadekProcyk

Мигранты могут легализовать свое положение в России до 10 сентября, либо должны покинуть страну. Соответствующий указ продлил глава государства Владимир Путин. Изначально срок устанавливался до конца апреля.
«Слова «по 30 апреля 2025 г.» заменить словами «по 10 сентября 2025 г.», — сказано в указе.

В отношении мигрантов-нелегалов в России работает режим высылки с 5 февраля. Иностранцев вносят в реестр лиц, подлежащих контролю. Режимом высылки ограничиваются их отдельные права и свободы. Нелегалы не могут менять место пребывания или жительства без разрешения полиции, водить транспорт, покидать регион проживания, покупать имущество, ставить недвижимость на учет в кадастре, открывать вклады и проводить прочие банковские операции.

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#мир
#россия
#мигранты
#закон
#владимир путин
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