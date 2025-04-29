Третий лишний: кому предназначался стул на переговорах Трампа и Зеленского в Ватикане

Третий стул, на который собирался сесть президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска в Ватикане, предназначался для переводчика. Так считает эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк.