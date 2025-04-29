Третий лишний: кому предназначался стул на переговорах Трампа и Зеленского в Ватикане

Третий стул, на который собирался сесть президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска в Ватикане, предназначался для переводчика. Так считает эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк.
«Скандал в Овальном кабинете показал, что не все слова по-английски Владимир Зеленский понимает так хорошо, как он думает. Поэтому я, конечно, склоняюсь где-то процентов на 90, что этот стул для переводчика», — отметил Кобелюк в беседе с Life.ru.
Он также обратил внимание, что Трамп не пожал руку Макрону перед тем, как начать переговоры с Зеленским. По мнению эксперта, это указывает на то, что французский лидер был явно лишним в переговорном процессе.
Кобелюк считает, что третьей стороне преднамеренно или случайно там места не нашлось. Однако стул для третьего участника всё же убрали не полностью, а поставили к стене, и в случае необходимости его можно было вернуть обратно.
«Возможно, стул был для Макрона, но, ещё раз повторюсь, он скорее там выступал как третий лишний. Третий стул, ещё раз говорю, он всегда медитативный, то есть либо наоборот, либо садится хозяин положения на этот стул и две стороны конфликта, то есть он разбирает. Ни тот ни другой случай здесь не подходит, поэтому переводчик на 99%», — заключил Кобелюк.
Читайте также:
Профессиональный чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
В России объяснили, почему Трамп выгнал Макрона для диалога с Зеленским «тет-а-тет»
Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшее время
Элина Позднякова