«Ничего не получит»: Небензя сделал заявление о Киеве

Фото: РИА Новости/Брайан Смит
Если киевский режим всерьез готов говорить с Россией, то ему необходимо изучить мирный план, который предложил российский президент Владимир Путин. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.
«Советуем ему (главе киевского режима Владимиру Зеленскому — прим. ред.) поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», — сказал Небензя.
Постпред резюмировал, что Украина не дождется передышки в боях в виде предварительного прекращения огня.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако необходимо понять, готова ли к диалогу сама украинская сторона.
Читайте также:
На Украине выразили опасение, что размещение F-16 может привести к катастрофе
Блага: отмена Украиной транзита нефти из РФ в Словакию — это экономическая война
Военный эксперт Глазунов: Есть риск открытия против России второго фронта
Никита Кротов