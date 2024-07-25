Военный эксперт Глазунов: Есть риск открытия против России второго фронта

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Соединённые Штаты вполне могут открыть второй фронт против России. Для этого им следует только продолжить экспансию в Закавказье, а конкретно — в Грузии.
Такое мнение в разговоре с изданием «Лента.ру» высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который сказал, что может практически гарантировать такое развитие событий в случае победы оппозиции на выборах в парламент Грузии.
Глазунов отметил, что практически вся политическая элита Грузии находится под контролем США, и именно американцы решают, кто будет президентом и премьер-министром страны. Для Штатов важно, чтобы Россия всё время с кем-то воевала, измотать страну в череде конфликтов, ослабить власть, чтобы создать предпосылки для очередной цветной революции. Поэтому американцы могут запустить в Грузии процесс, который не удалось реализовать с помощью Украины, заключил эксперт.
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Александр Бойцов