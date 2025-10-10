Достижения.рф

Трамп проиграл Нобелевскую премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Мачадо

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не станет лауреатом Нобелевской премии мира. Комитет выбрал лидера оппозиции Венесуэлы Марию Корина Мачадо.



Как объявил Нобелевский комитет в Осло, Мачадо отметили за «работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

При этом одним из главных претендентов считался американский лидер Дональд Трамп. Сам политик неоднократно заявлял о своем намерении стать лауреатом Нобелевской премии. Президент пока никак не отреагировал на решение комитета.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0