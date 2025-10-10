Трамп проиграл Нобелевскую премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Мачадо
Президент США Дональд Трамп не станет лауреатом Нобелевской премии мира. Комитет выбрал лидера оппозиции Венесуэлы Марию Корина Мачадо.
Как объявил Нобелевский комитет в Осло, Мачадо отметили за «работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».
При этом одним из главных претендентов считался американский лидер Дональд Трамп. Сам политик неоднократно заявлял о своем намерении стать лауреатом Нобелевской премии. Президент пока никак не отреагировал на решение комитета.
