9 человек погибли и 59 пострадали во время израильского удара по Ливану

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Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута в Ливане возросло до девяти человек. Об этом 20 сентября сообщило Министерство здравоохранения Ливана.
Также во время удара Израиля пострадали 59 человек, сообщает ливанское издание Al Jadeed.
Перед атакой армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила, что Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 140 снарядов, часть из них удалось перехватить. Часть снарядов нацелили на израильские районы Мейрон и Нетуа.
Ранее генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что Израиль устроил массовые взрывы электронных устройств в Ливане, и это является терактом и геноцидом. Эти события, по заявлению Ливана, ведут к объявлению войны.
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Перед атакой армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила, что Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 140 снарядов, часть из них удалось перехватить. Часть снарядов нацелили на израильские районы Мейрон и Нетуа.
Ранее генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что Израиль устроил массовые взрывы электронных устройств в Ливане, и это является терактом и геноцидом. Эти события, по заявлению Ливана, ведут к объявлению войны.
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Лия Мурадьян