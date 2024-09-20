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9 человек погибли и 59 пострадали во время израильского удара по Ливану

Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти
20 сентября 2024, 19:03
Фото: istockphoto/ramzihachicho

Фото: istockphoto/ramzihachicho

Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута в Ливане возросло до девяти человек. Об этом 20 сентября сообщило Министерство здравоохранения Ливана.
Также во время удара Израиля пострадали 59 человек, сообщает ливанское издание Al Jadeed.

Перед атакой армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила, что Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 140 снарядов, часть из них удалось перехватить. Часть снарядов нацелили на израильские районы Мейрон и Нетуа.



Ранее генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что Израиль устроил массовые взрывы электронных устройств в Ливане, и это является терактом и геноцидом. Эти события, по заявлению Ливана, ведут к объявлению войны.

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#война
Министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без его ведома
20 сентября 2024, 19:07

Министр обороны Украины Рустем Умеров без ведома начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова уволил двух его заместителей. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.
«Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, и вывел их в распоряжение. Зайцева и Остапенко уволили около недели назад», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Зайцев и Остапенко ранее были людьми бывшего министра обороны Андрея Тарана, который сейчас является послом в Словении.

Подчеркивается, что с Умеров перед увольнением заместителей даже не посоветовался с Будановым. Однако министр обороны уполномочен увольнять заместителей начальника ГУР.

Издание сообщает, что подобное решение было принято в офисе Владимира Зеленского с целью ослабить Буданова.

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Орбан и Сальвини сошлись во мнениях по Украине
Орбан и Сальвини выступили за срочное прекращение конфликта на Украине
20 сентября 2024, 19:05

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине нужно срочно прекратить, считают венгерский премьер Виктор Орбан и итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает партия Италии «Лига», которую возглавляет Сальвини. Политик сейчас находится в Будапеште в рамках неформальной встречи министров государств Евросоюза.
«Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск», — сказано в сообщении.
До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что в Вашингтоне прекрасно понимают скорую победу России в украинском конфликте. А что касается главы киевского режима Владимира Зеленского, на его счет высказываются различные предположения.

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В США сделали внезапное заявление об СВО
Аналитик Миршаймер: США понимают, что РФ побеждает в украинском конфликте
20 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/rarrarorro

Россия побеждает в украинском конфликте, и США прекрасно это понимают. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom высказал американский аналитик Джон Миршаймер.
«Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде», — сказал собеседник.
Со слов Миршаймера, ситуация станет только хуже, и Вашингтон ждет настоящая катастрофа. По мнению эксперта, для американской стороны нет выхода из создавшегося положения, поэтому там мечутся и стараются отыскать любое решение.

«Я думаю, что (президент РФ Владимир) Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь России западным оружием) как объявление войны со стороны Запада — и особенно Соединенных Штатов», — заключил Миршаймер.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «безумным дураком» и предрек его судьбу.

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В Госдуме ответили Зеленскому на его слова о желании поставить точку в конфликте
Депутат ГД Заварзин: переговоры с Украиной невозможны на условиях Киева
20 сентября 2024, 18:24

Россия никогда не примет «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Виктор Заварзин. Таким образом парламентарий прокомментировал слова украинского политика о желании поставить точку в конфликте в этом году.
«Мы (Россия) готовы к будущим переговорам, но когда будут приняты наши условия. (...) Мы и только мы будем диктовать условия, и Запад это прекрасно понимает», — сказал Заварзин.
Депутат добавил, что Зеленский переживает агонию и делает все, что угодно, но экс-президент Украины «никчемный человек, который угробил все свое население».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В своей предвыборной кампании в 2019 году он обещал прекратить боевые действия. На фоне политика Петра Порошенко за Зеленского проголосовала большая часть населения страны. Однако тот забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.

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#мир
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Российским ученым закрывают доступ к Большому адронному коллайдеру
С 1 декабря российским физикам закроют доступ к Большому адронному коллайдеру
20 сентября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Sean Pavone

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) закроет доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК) российским ученым и связанными с Россией организациям с 1 декабря. Об этом 20 сентября сообщил журнал Nature.
Кроем этого все связанные с Россией физики в начале декабря должны сдать швейцарские и французские виды на жительство, так как БАК расположен в Швейцарии.
«Желающим работать на объектах европейской организации придется прекратить сотрудничество с российскими институтами», — пишет издание.

При этом ЦЕРН будет продолжать работать над проектами, которые уже запустили в сотрудничестве с Россией. Речь идет о 270 работниках российского Объединенного института ядерных исследований, которые проводят эксперименты на коллайдере NICA в Дубне.

В организации признали тяжелые последствия для науки. Помимо российских физиков, фонд БАК к 2029 году потеряет взносы от России на сумму 47 миллиардов долларов.

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Ливан выпустил порядка 140 снарядов по северу Израиля
20 сентября 2024, 17:50

Фото: iStock/Ruma Aktar

Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 140 снарядов, часть из них была перехвачена. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После сирен воздушной тревоги, прозвучавших за последние несколько часов в районе Голанских высот, Цфата и Верхней Галилеи, было зафиксировано около 120 пусков, которые были произведены из Ливана по территории Израиля», — говорится в сообщении.

Добавляется, что еще порядка 20 снарядов Ливан выпустил было выпущено по израильским районам Мейрон и Нетуа.

Согласно сообщению, системы ПВО уничтожили несколько снарядов, другая часть упала на открытой местности, после чего произошли возгорания.

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#пво
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«Безумный дурак»: в США раскрыли дальнейшую судьбу Зеленского
Риттер: Зеленский не понимает, что Киев погибнет от его действий
20 сентября 2024, 17:47

Глава киевского режима Владимир Зеленский не в состоянии понять, что своими действиями поставил Украину в критическое положение. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Зеленский не понимает, что он умрет, все его правительство умрет и город Киев погибнет, это не укладывается у него в голове», — пояснил собеседник.
Риттер подчеркнул, что Зеленский вел агрессивную риторику и политику в отношении русскоязычных граждан Донбасса, а потом еще и пренебрег всеми договоренностями, которые были достигнуты Минскими соглашениями. Аналитик считает, что Запад должен искать нового украинского лидера.

«Зеленский — дурак, безумный дурак», — заключил эксперт.

Владимир Зеленский является «просроченным» президентом Украины с 20 мая этого года в связи с истечением полномочий.

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В Британии продемонстрировали новый танк
В Британии продемонстрировали новый танк Challenger 3
20 сентября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/STILLFX

Новый танк Challenger 3 представили в Великобритании, пишет издание Defense News. Отмечено, что новоиспеченное вооружение называется самым современным танком Североатлантического альянса.
«Challenger 3 с боевыми машинами Ajax и машинами пехоты Boxer станет основой армейской концепции Future Soldier, которая направлена на модернизацию британских вооруженных сил на период после 2030 года», — говорится в материале.

По данным авторов статьи, два прототипа танка Challenger 3 уже выпущены, а «в ближайшие месяцы» будет подготовлено еще шесть единиц.

Challenger 3 оснастят новым всесуточным прицелом, гидропневматической подвеской, модернизированной силовой установкой. Защищаться танк будет при помощи системы модульной брони. Ее испытания состоятся в следующем году. А еще предусмотрены активная защита Trophy и гладкоствольное орудие Rheinmetall L55A1, чей калибр составит 120 миллиметров.

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#оружие
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#великобритания
#новости
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Психолог Хорс раскрыл настоящее отклонение Харрис
Психолог Хорс опроверг версию о наличии у Харрис синдрома самозванца
20 сентября 2024, 17:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс высказал мнение о том, что у кандидата в президенты США Камалы Харрис не синдром самозванца, как предположили некоторые специалисты, а эффект Даннинга — Крюгера.
«Этот эффект описывает личности, профессионально неразвитые, не достигшие серьёзных уровней компетенций, но которые в себе более уверены, чем глубокие эксперты. Я думаю, здесь выражение этого эффекта. Её мнение, что она всё заслужила и она звезда. Но поскольку она недалёкая и не эксперт, то её просто прячут, чтобы не обрушить рейтинги», — заявил в беседе с RT Хорс.

А обозреватель Царьграда Сергей Латышев допустил у Харрис куда более серьёзного диагноза — «гебефренической шизофрении».

«Что Харрис постоянно гогочет по любому поводу, когда это совершенно неуместно, видят все. А те, кто с ней работал, жалуются и на другие признаки гебефренической шизофрении, такие, как злобность и агрессивность. С ней очень трудно взаимодействовать», — прокомментировал Латышев.

Ранее американское издание New York Post сообщило, что действующий вице-президент США Камала Харрис может установить исторический антирекорд по количеству интервью среди претендентов на пост президента.

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