Минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа

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Минимум тринадцать человек погибли в результате авиаудара Израиля по дому в Рафахе на юге Газы. Об этом информирует агентство Shehab.
Отмечается, что несколько человек также получили ранения. Удар израильской армии пришелся по дому в районе Масбах.
Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова