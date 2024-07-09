В США не верят, что Киев способен вернуть всю свою территорию

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить всего имущества в России. Об этом он сообщил агентству РИА Новости. По его словам, причина этому – дискредитация ВС РФ и работа на западную пропаганду. До этого Пугачева опубликовала у себя в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.