В США не верят, что Киев способен вернуть всю свою территорию

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Киевскому режиму будет практически нереально вернуть все утраченные территории, но Украина может сблизиться с Евросоюзом и НАТО. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на чиновников США.
Отмечено, что боевые действия сегодня касаются западного будущего республики, а не ее территорий. Но настаивать на большей интеграции в Европу Украина сможет «если ее характеристики на поле боя окажутся сильнее».
Сейчас, по совету американской стороны, Киев сосредоточен укрепить свою оборону, а также на ударить в глубокие тылы ВС РФ.
В Вашингтоне сомневаются, что Россия достигнет значительных успехов в территориальном плане в ближайшие несколько месяцев. Но новая мобилизация или изменение американской политики могут повлиять на ситуацию в случае прихода к власти Дональда Трампа.
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Сейчас, по совету американской стороны, Киев сосредоточен укрепить свою оборону, а также на ударить в глубокие тылы ВС РФ.
В Вашингтоне сомневаются, что Россия достигнет значительных успехов в территориальном плане в ближайшие несколько месяцев. Но новая мобилизация или изменение американской политики могут повлиять на ситуацию в случае прихода к власти Дональда Трампа.
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Никита Кротов