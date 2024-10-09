Небензя: Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии

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Россия не готова продлевать мандат миссии ООН по поддержке Ливии в долгосрочной перспективе, пока не будет утверждён её новый руководитель. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он выразил сожаление о том, что после ухода Абдулая Батили «переходный период» сильно затягивается, а без полноценного, одобренного Совбезом ООН руководителя, невозможно исполнять возложенные на миссию важные функции по сопровождению национального диалога. В данных условиях Россия не может согласиться на продление мандата на длительный срок.
При этом Небензя подчеркнул, что Россия готова продолжать работу над решением данной проблемы, а также ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша новых предложений по кандидатурам на пост главы ливанской миссии.
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Анастасия Чинкова