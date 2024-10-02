Небензя назвал объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле пощечиной ООН

Фото: сайт Кремля
Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата является хамским решением. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Россия призывает отреагировать на данный возмутительный шаг со стороны Израиля. Небензя добавил, что этот поступок — пощечина не только Всемирной Организации, но и международному сообществу.
Сегодня, 2 октября, глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Это решение было принято по причине реакции Гутерриша на нападение Ирана на Израиль.
Напомним, 23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября Израиль авиаударом ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет.
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Сегодня, 2 октября, глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Это решение было принято по причине реакции Гутерриша на нападение Ирана на Израиль.
Напомним, 23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября Израиль авиаударом ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет.
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Екатерина Коршунова