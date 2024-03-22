Небензя: Цель СВО по демилитаризации Украины собственно уже выполнена

НАТО будет фокусировать свое внимание не только на восточном фланге, так как «россияне повсюду». Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform. Так он ответил на вопрос о необходимости усиления восточного фланга альянса в противостоянии НАТО и РФ.