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Небензя: Цель СВО по демилитаризации Украины собственно уже выполнена

22 марта 2024, 18:38
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Одну из целей специальной военной операции, поставленных Верховным главнокомандующим Вооружённых сил РФ Владимиром Путиным, а именно демилитаризацию Украины, собственно уже можно считать выполненной.

Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности международной организации. Он пояснил, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже давно не воюют своим оружием — его у них практически не осталось.

Теперь украинские боевики выживают исключительно за счёт поставок от западных союзников и стран НАТО, продолжил российский дипломат. Именно поэтому можно считать Украину условно демилитаризованной, то есть лишённой собственного вооружения и военной техники, заключил Небензя.

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МИД: Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады на постоянной основе
22 марта 2024, 19:23

Фото: istock/Oleksii Liskonih

В ответ на вводимые санкции, Россия запретила въезд в страну 56 канадским гражданам, сообщили в МИД РФ.
Представители внешнеполитического ведомства сообщили, что речь идет о тех гражданах, кто был вовлечен в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников, включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Я.Гунько.

Кроме того, в санкционный список вошли лица, причастные к поставкам Украине военной помощи.

В МИД РФ подчеркнули, что санкции имеют избирательный характер и вводятся в отношении конкретных лиц.

Прежде сообщалось, что МИД Канады направило ноту с отказом выдавать России бывшего эсесовца Гунько.

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#санкции
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#мид рф
#канада
#россия
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Политолог Маркелов объяснил напряжённые отношения России и Японии
22 марта 2024, 19:14

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Политолог Сергей Маркелов объяснил, что напряжённые отношения России и Японии сложились исторически.
По его словам, сыграли роль факторы, среди которых исторические недоговоренности по поводу Курильских островов и разногласия по Второй мировой войне.

«Третий глобальный фактор — это осознание с нашей стороны, что Япония ценой собственной идентичности и субъектности целиком и полностью стала дальневосточным сателлитом США. Все политические, финансовые, экономические вопросы в Японии полностью регулируются США, с их подачки и подмигиваний», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее сообщалось, что Япония ввела запрет на экспортные поставки в Россию ещё пяти категорий товаров из раздела станков.

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#сша
#япония
#россия
#политика
#история
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«Россияне повсюду»: стало известно, на каком фланге будет фокусироваться НАТО
Адмирал Бауэр: НАТО должно фокусировать внимание не только на востоке
22 марта 2024, 18:36

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО будет фокусировать свое внимание не только на восточном фланге, так как «россияне повсюду». Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform. Так он ответил на вопрос о необходимости усиления восточного фланга альянса в противостоянии НАТО и РФ.
«Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас», — заявил Бауэр.

Таким образом, он подчеркнул, что глупо держать фокус только на востоке, потому что «россияне повсюду».

Ранее Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. Он напомнил, что с 2019 года страны НАТО начали возвращаться к концепции коллективной безопасности. Спикер добавил, что выполнения таких задач были реформированы силы, а оборонная стратегия и планирование были изменены.

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Украине не хватает ПВО для перехвата российских ракет, а Запад не в состоянии помочь
LCI: Украине не хватает средств ПВО, а Запад не может помочь
22 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/Andrey Atanov

На Украине наблюдается острый дефицит средств ПВО для перехвата российских ракет, а Запад никак не может помочь. Об этом заявил в эфире LCI бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.
«Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты», — отметил Паломерос.

Он уверен, что данную проблему могут решить только США, так как у Европы нет возможности в краткие сроки произвести вооружения такого типа. Однако даже в Америке ускорить процесс производства систем, с которыми умеют работать украинцы, непросто, заключил Паломерос.

Напомним, в ночь на 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Всего было выпущено более 60 дронов и около 90 ракет разных типов.. По сообщению Минобороны РФ, все поставленные цели были уничтожены.

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Политолог Мезюхо: НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ
22 марта 2024, 17:40

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Политолог Иван Мезюхо заявил, что НАТО на самом деле не готов к прямому противостоянию с Россией.
Кроме этого, альянс не готов и к принятию в свои ряды Украины.

«Есть риторика ненависти и лжи, согласно которой западные эксперты говорят о том, что Украину уже якобы ждут в НАТО, но эту страну в военно-политическом блоке не ждут. И на самом деле НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ, не готов вступать в конфронтацию напрямую, а не через украинское государственное образование», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией.

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#евросоюз
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Шарль Мишель: Евросоюз не боится действий РФ в ответ на использование ее активов
22 марта 2024, 17:23

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Евросоюз не боится ответных действий России на использование доходов от ее замороженных активов в помощь для Киева, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.
Мишель решительно сообщил, что Европейский союз продолжит всю необходимую работу по изъятию доходов с замороженных российских активов и направлению их в адрес Украины. Политик считает, что это честно и правомерно, то есть соответствует нормам международного права.

«Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине. Прибыль от российских активов будет использована для Украины, потому что она — жертва», — сказал он.
В пятницу 22 марта стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением, что использование доходов от замороженных активов России, по его мнению, соответствует всем нормам международного права.

По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.

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#евросоюз
#россия
#шарль мишель
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Шольц: Использование ЕС доходов от активов РФ совместимо с международным правом
22 марта 2024, 17:21

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных активов России соответствует всем нормам международного права, сообщает ТАСС.
Ранее депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что у Евросоюза (ЕС) нет никаких правовых оснований для изъятия доходов от российских активов, потому что ни одно европейское государство не находится в режиме прямого военного столкновения с Москвой.

«Таким образом они нарушают международное право», — высказал свое мнение немецкий дипломат.
По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц назвал доходы от активов РФ бесхозными и отметил, что вполне гуманно отправлять их на помощь Украине.

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#олаф шольц
#германия
#евросоюз
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Примаков: Страны НАТО чувствовали свою безнаказанность более 20 лет
22 марта 2024, 17:06

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Во время бомбардировок Югославии в 1999 году Североатлантический альянс ощутил себя всемогущим и безнаказанным и считал себя таковым вплоть до начала военного конфликта на Украине. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает РИА Новости.
Примаков уверен, что мир сейчас сталкивается с ситуацией, что в НАТО посчитали себя безнаказанными и всемогущими. У них ушел всякий страх перед войной. Теперь ситуация изменилась.

«В настоящее время к НАТО пришло понимание, что бомбить Россию по-прежнему нельзя, но воевать против нее можно руками украинцев», — подчеркнул глава Россотрудничества.

Россия, как и Сербия, никогда не забудет агрессию Североатлантического альянса, считает Примаков. Он привел в пример жесточайшие бомбардировки Белграда в 1999 году и сравнил их с ударами ВСУ по Белгороду.

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#белгородская область
#россия
#нато
#вс рф
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Подоляк опроверг информацию о призыве США прекратить атаки на энергообъекты РФ
22 марта 2024, 16:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы офиса президента Украины Евгений Подоляк назвал фиктивной информацией сообщение FT о призыве США прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре РФ. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Это фиктивная информация. Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия этой войны. В рамках международного права Украина может обезжиривать российские инструменты ведения войны», - заявил Подоляк.

По его словам, топливо является важным элементом для ведения войны. Поэтому он подчеркнул, что Украина и впредь продолжит наносить удары по топливной инфраструктуре России.

Ранее обозреватели издания The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники написало, что американские власти обратились к Киеву с призывом прекратить атаки на энергетические объекты России. Это продиктовано простым коммерческим расчётом: такие действия Украины могут привести к росту мировых цен на нефть.

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