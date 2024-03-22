Небензя: Цель СВО по демилитаризации Украины собственно уже выполнена

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Одну из целей специальной военной операции, поставленных Верховным главнокомандующим Вооружённых сил РФ Владимиром Путиным, а именно демилитаризацию Украины, собственно уже можно считать выполненной.
Теперь украинские боевики выживают исключительно за счёт поставок от западных союзников и стран НАТО, продолжил российский дипломат. Именно поэтому можно считать Украину условно демилитаризованной, то есть лишённой собственного вооружения и военной техники, заключил Небензя.
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