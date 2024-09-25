Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что украинская армия находится на грани полного разгрома, несмотря на значительные поставки вооружений со стороны Запада.
Он подчеркнул, что, несмотря на «обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных», а также на помощь с разведывательной информацией и присутствие иностранных наемников и инструкторов, оборонительные позиции ВСУ стремительно разрушаются.
Небензя указал на военные сводки, свидетельствующие о быстром обрушении этих оборонительных линий, на создание которых ушло почти восемь лет. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную ассамблею ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад повысить ставки в конфликте и призывая их «отправить умирать за Украину своих сыновей».
Ранее сообщалось, что значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
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Небензя указал на военные сводки, свидетельствующие о быстром обрушении этих оборонительных линий, на создание которых ушло почти восемь лет. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную ассамблею ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад повысить ставки в конфликте и призывая их «отправить умирать за Украину своих сыновей».
Ранее сообщалось, что значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
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Елена Перлова