24 сентября 2024 года Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.
«Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский, не уточнив конкретные меры, которые должны быть предприняты.В своей речи Зеленский также осудил международные призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, акцентируя внимание на том, что украинская «формула мира» должна оставаться основой для разрешения ситуации. Он также предложил подготовить второй «саммит мира», пригласив к участию ключевые мировые державы, включая США, Китай и страны Латинской Америки.
Ранее в интервью ABC News Зеленский отметил, что его «план победы» направлен на усиление Вооруженных сил Украины и не подразумевает уступок России.
Ранее сообщалось, что «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского включает в себя членство Украины в НАТО. Об этом в рамках выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
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