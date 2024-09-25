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Зеленский выступил с громким заявлением о Путине

Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН против переговоров с Россией
25 сентября 2024, 00:27

24 сентября 2024 года Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.

«Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский, не уточнив конкретные меры, которые должны быть предприняты.
В своей речи Зеленский также осудил международные призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, акцентируя внимание на том, что украинская «формула мира» должна оставаться основой для разрешения ситуации. Он также предложил подготовить второй «саммит мира», пригласив к участию ключевые мировые державы, включая США, Китай и страны Латинской Америки.



Ранее в интервью ABC News Зеленский отметил, что его «план победы» направлен на усиление Вооруженных сил Украины и не подразумевает уступок России.

Ранее сообщалось, что «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского включает в себя членство Украины в НАТО. Об этом в рамках выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

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#зеленский
Патриарх Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных
24 сентября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/dimid_86

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призвал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.
«Неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников», — пояснил он.
Патриарх подчеркнул, что неоязычество распространяется из-за ложного убеждения, что православие несовместимо с воинской силой и героизмом, однако «лживость этого мифа доказывается многими святыми воинами, память о подвигах которых хранит наша Церковь».
«Думаю, настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах», — отметил патриарх.
Напомним, многие люди очень часто путают понятия «религия» и «магия»: веря в Бога, идут к магам, гадалкам, экстрасенсам, чтобы узнать будущее или вылечиться от недугов. В советском религиоведении считалось, что «магия является составной частью и всех современных религий». Но так ли это на самом деле, как связаны эти два понятия и почему Россию нельзя назвать православной — рассказал Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1».

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Украина просит МОК не допускать детей из России на мировые шахматные турниры
24 сентября 2024, 22:34

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Национальный олимпийский комитет Украины просит Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать детей из России на мировые турниры по шахматам под эгидой ФИДЕ. Соответствующее заявление опубликовали на сайте украинского комитета. Киев считает, что ограничения должны действовать даже для детей до 12 лет.
Украинский олимпийский комитет заявил, что нынешняя обстановка не дает никаких оснований, чтобы пересмотреть отношение к шахматистам из России или Белоруссии, даже если им нет и 12 лет.
«Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», — указано в публикации комитета.
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Аксенов: в Крыму продолжаются учения по противодействию диверсантам
24 сентября 2024, 21:54

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

На Крымском полуострове с 17 сентября продолжаются учения по противодействию диверсантам. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
«Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации, оказывать содействие и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. За такое решение проголосовала большая часть населения страны. Киевский режим не признал итогов голосования, посчитав их нелегитимными.

Более того, украинская власть не раз высказывала свое желание вернуть территорию, однако российская сторона подчеркивала, что вопрос Крыма решен окончательно и бесповоротно.

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#россия
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#учения
#сергей аксёнов
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Байден упомянул Путина единожды на Генассамблее ООН, а Украину — 9 раз
24 сентября 2024, 21:54

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН сегодня, 24 сентября, 9 раз упомянул в своей речи Украину и единожды — президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости, корреспонденты которых и занимались подсчетами в 25-минутной речи Байдена. Американский лидер также в очередной раз призывал участников оказать помощь киевскому режиму.
Отмечается, что фамилию российского лидера Байден упомянул во время необоснованных обвинений в его сторону в стремлении «разрушить Украину».
«Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией», — заявил он.
Ранее Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории, а также пошутил, что на вид ему 40 лет, хоть он и является старейшим президентом США.

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#сша
#оружие
#украина
#война
#поездки
#нато
#байден
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В Белгороде ранены четверо гражданских в результате обстрела со стороны ВСУ
24 сентября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В результате обстрела со стороны боевиков ВСУ пострадали четверо гражданских в Белгородской области, написал у себя в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады «скорой» доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения», — гласит сообщение чиновника.
Гладков добавил, что пострадали четыре дома, а также надворная постройка и гараж. Пожарные занимаются очагами возгораний.

Кроме того, повреждения получили больше 20 частных домов, а также пять машин и три надворные постройки.

«На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось о начале восстановительных работ в жилом доме в Раменском, который был поврежден дроном.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#белгородская область
#новости
#вячеслав гладков
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В повреждённом БПЛА доме в Раменском стартовали восстановительные работы
24 сентября 2024, 21:28

Фото: телеграм-канал главы Раменского г. о. Эдуарда Малышева

В повреждённом в результате атаки дрона доме в Спортивном проезде Раменского начались работы по реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Московской области.
«В первую очередь приступили к работам в квартирах, которые пострадали больше всего. Они расположены на 11-13 этажах. Строители демонтируют разрушенные стены здания и балконы. Проведены работы по временному препиранию плит перекрытий квартир №68 и 69. Ранее подрядчик оборудовал строительный городок», – уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки беспилотника 10 сентября в Раменском погибла женщина, ещё восемь человек пострадали. Повреждения получили 54 квартиры.

Состояние несущих конструкций дома признали работоспособным. Жильцы вернулись домой. Исключение составили те, кто проживал на 11, 12 и 13 этажах. Их разместили в пункте временного пребывания и в манёвренном фонде.

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#раменское
#дом
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#подмосковье
#московская область
#дрон
#беспилотник
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Дело полковника ВСУ Федора Ярошевича* поступило в военный суд
24 сентября 2024, 21:23

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Уголовное дело в отношении полковника ВСУ Федора Ярошевича*, который причастен к ракетным атакам по Белгородчине, поступило в военный суд. Соответствующее сообщение есть в судебной картотеке.
«Поступило уголовное дело в отношении Ярошевича Федора Сергеевича», — говорится там.
Согласно картотеке, Ярошевич обвиняется в четырех эпизодах по статье о теракте. Дата заседания неизвестна.

До этого сообщалось, что командир ВСУ Дмитрий Храпач заочно приговорен к высшей мере наказания в России. Речь идет о пожизненном лишении свободы.

Боевик приказывал бить по воинским частям под Белгородом, которые не принимали участия в спецоперации на Украине.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#мир
#украина
#всу
#война
#сво
#суд
#уголовное дело
#белгородская область
#новости
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Открыт приём заявок на всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»
24 сентября 2024, 21:14

Фото: пресс-служба Бессмертного полка России

Все желающие россияне могут подать заявку на Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти». Его проводит Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», сообщили организаторы конкурса.
«Цель конкурса – поддержка участников спецоперации в адаптации к гражданской жизни через творчество, сохранение семейной и исторической памяти. Любой желающий может подать заявку на участие в проекте, рассказав о подвигах участников СВО посредством песен собственного сочинения, стихов, рисунков и плакатов, эссе и видеороликов», – говорится в сообщении.
Заявки на участие в конкурсе «По праву памяти» принимают на сайте.

По итогам конкурса в Москву пригласят лучших исполнителей из числа победителей регионального этапа. Они выступят на одной сцене со звёздами театра, кино и эстрады.

Помимо этого, состоится онлайн-показ итогового концерта. Пройдёт выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Из снимков участников СВО создадут фотопанно.

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#сво
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#творчество
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#искусство
#бессмертный полк
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ВСУ больше не может продвигаться в Курской области
Алаудинов: ВС РФ остановили ВСУ в Курской области, сил на продвижение у них нет
24 сентября 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Evgeny555

Бойцы ВС РФ остановили ВСУ в Курской области, сил и средств на дальнейшее продвижение у врага не осталось. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, задача остановить противника и нанести ему максимальный урон — выполнена.
«Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена. Надо было сделать всё, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило его руководство — руководство блока НАТО, Америка», — рассказал он.
Алаудинов добавил, что у ВСУ больше не осталось сил и средств на то, чтобы продолжать наступление на курском направлении, так как они понесли большие потери.
«Ресурса для того, чтобы продвинуться, он (противник — прим.ред.) не имеет», — отметил командир «Ахмата».
Ранее Алаудинов рассказал о группе якута Булчута из спецназа «Ахмат», состоящей из 34 человек, которой пришлось в полном окружении удерживать превосходящие силы ВСУ в течение 40 дней. Подробности и исход этой истории — в материале «Радио 1».

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#вс рф
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