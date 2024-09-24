Аксенов: в Крыму продолжаются учения по противодействию диверсантам

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На Крымском полуострове с 17 сентября продолжаются учения по противодействию диверсантам. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
«Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации, оказывать содействие и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. За такое решение проголосовала большая часть населения страны. Киевский режим не признал итогов голосования, посчитав их нелегитимными.
Более того, украинская власть не раз высказывала свое желание вернуть территорию, однако российская сторона подчеркивала, что вопрос Крыма решен окончательно и бесповоротно.
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