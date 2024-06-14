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Россия не напрасно разоблачает лицемерие Запада и его двойные стандарты. Во всём мире начала формироваться более трезвая и объективная точка зрения относительно событий на Украине.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. Беседа состоялась накануне запрошенного РФ заседания Совета безопасности ООН по поводу поставок оружия Украине.
Российский дипломат отметил, что усилия Москвы по «высвечиванию» лицемерия западных стран относительно украинского кризиса дают свои плоды. Западу всё труднее навязывать свою точку зрения международному сообществу, в котором утверждается всё более трезвая оценка конфликта на Украине. Особенно когда большинству в ООН постоянно навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению более острых и насущных вопросов развивающегося мира, добавил Небензя.
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Александр Бойцов