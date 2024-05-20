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Любые потенциальные посредники должны учитывать, что 20 мая истекает срок легитимного пребывания у власти Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
«Поскольку, как признает западная и украинская пресса, сегодня последний день его легитимного пребывания у власти в соответствии с конституцией своей страны, любым возможным посредникам необходимо учитывать и это обстоятельство», — сказал Небензя, пишет РИА Новости.По его словам, обсуждение каких-либо вопросов и, тем более, подписание документов с лидерами, потерявшими легитимность, противоречит здравому смыслу.
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