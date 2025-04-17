Рубио передал Лаврову позицию Трампа по конфликту на Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Позицию американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту передал госсекретарь США Марко Рубио главе МИД РФ Сергею Лаврову. Как сообщили в Госдепе, американская сторона дала всем контуры сделки, к которой было обнадеживающее отношение.
«Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны», — добавили в Госдепе.Российско-американский диалог стал налаживаться после переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля. Второй тур переговоров прошел 24 марта. Эксперты отмечали, что стороны стали лучше слышать друг друга. Подчеркивалось, что переговоры были в позитивном ключе.
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