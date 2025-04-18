США и Украина подписали меморандум о заключении сделки по полезным ископаемым

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Украина и США согласовали меморандум о планах заключить сделку по полезным ископаемым. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — пишет Свириденко на своей странице в Facebook*.
Ранее вице-премьер заявляла, что в процессе заключения сделки намечается прогресс. Она отметила на скорейшее подписание договора по полезным ископаемым. Далее стороны прийти к финализации сделки, после чего США и Украина подпишут соглашение.
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Иван Мусатов