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США и Украина подписали меморандум о заключении сделки по полезным ископаемым

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина и США согласовали меморандум о планах заключить сделку по полезным ископаемым. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Сегодня шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — пишет Свириденко на своей странице в Facebook*.

Ранее вице-премьер заявляла, что в процессе заключения сделки намечается прогресс. Она отметила на скорейшее подписание договора по полезным ископаемым. Далее стороны прийти к финализации сделки, после чего США и Украина подпишут соглашение.

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#киев
Премьер Венгрии Орбан: будущим президентом США может стать Вэнс
18 апреля 2025, 01:56

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что будущим американским главой может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом глава страны заявил в ходе интервью для YouTube-канала Öt.
«Согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова. И в таких случаях шансы вице-президентов баллотироваться, а затем и победить, чрезвычайно высоки. Поэтому я считаю вице-президента долгосрочным игроком в американской политике», — предположил Орбан.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Европе нужно сосредоточиться на собственных проблемах, так как они являются главной угрозой для ЕС. Это он сделал на фоне позиции европейский политиков по поводу России.

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#венгрия
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Небензя: Запад не стал давить на Киев из-за ударов по энергоинфраструктуре
18 апреля 2025, 01:38

Фото: iStock/Viktor Sidorov

По словам Постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Запад не стал давить на Киев по факту соблюдения моратория на удары по энергоинфраструктуре. Об этом дипломат заявил журналистам.
«Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал», — сказал Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН.

Небензя отметил, что президент РФ Владимир Путин не давал новых поручений по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре. При этом позиция западных стран о соблюдении договоренностей Украиной будет передана в Москву и принята во внимание.

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#владимир путин
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#оон
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Госдеп США: в Париже с воодушевлением отреагировали на предложения по Украине
18 апреля 2025, 01:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Во время приема в Париже все стороны встречи с воодушевлением отреагировали на предложения США по конфликту на Украине. Об этом заявили в американском Госдепартаменте.
«Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно о подписании меморандума между США и Украиной по полезным ископаемым. Стороны договорились финализировать соглашение и перейти к заключению договора по редкоземельным металлам.

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#сша
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#киев
#украина
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Стало известно, когда РФ сможет увеличить поставки газа в ЕС
Эксперт Фролов: РФ увеличит поставки газа в ЕС только при потеплении отношений
18 апреля 2025, 00:41

Фото: iStock/Leestat

РФ сможет увеличить поставки газа в страны ЕС только при потеплении отношений, заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, сейчас мостиком между Россией и Европой служат такие государства, как Венгрия и Словакия.
«Восстановление поставок газа в больших объемах, запуск «Северного потока-2», расшивание политических дрязг вокруг польского участка газопровода «Ямал-Европа» — это стало бы итогом больших политических изменений в Евросоюзе, которые служили бы если не гарантией, то, по крайней мере, поводом надеяться на то, что нечто непоправимое не произойдет», — пояснил эксперт в беседе с Pravda.Ru.
В свою очередь замдиректора Института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов рассказал, что нынешняя риторика президента США Дональда Трампа может говорить о своеобразной перестройке во внешнеполитических подходах США. В беседе с RT аналитик отметил, что тактика отказа от традиционно американских сфер интересов и влияния выглядит опрометчивой в условиях торговой войны с Китаем.
«К тому же, в администрации Трампа явно увидели инициативу китайских партнеров, объединиться с ЕС для противостояния американскому гегемонизму в вопросах повышения торговых пошлин и нарушения правил международной торговли», — добавил он.
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Трамп обвинил Зеленского в отсутствии ума и плохой работе
17 апреля 2025, 23:38

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отсутствии ума и плохой работе. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой велась в соцсети X.
«Если ты умный, ты не ввязываешься в войны. Он работал не лучшим образом» — сказал Трамп.

К тому же президент уточнил, что не поддерживает Зеленского но и не возлагает на него ответственности за украинский конфликт.

Ранее Трамп заявлял, что ждет ответа от Москвы по прекращению огня на Украине в ближайшие дни. В случае отсутствия реакции президент не исключил введения дополнительных торговых мер против РФ.

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#трамп
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