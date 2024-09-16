В ООН сделали заявление о Курской области

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Комиссия из ООН может посетить Курскую область при согласии российской стороны, сказал в рамках брифинга представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал «приглашение» от руководителя украинского МИДа Андрея Сибиги.
«Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — сказал Дюжаррик.Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. В Минобороны РФ тогда отмечали, что в указанный район направлено подкрепление. Боевики ВСУ получили отпор от погранслужбы ФСБ, ВС РФ, а также Росгвардии. В регионе до сих пор идут бои. Враг выбирает в качестве целей мирное население.
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