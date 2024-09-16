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В НАТО заявили о «законности» ударов ВСУ по РФ

Столтенберг назвал «законными» удары ВСУ по РФ
16 сентября 2024, 20:25
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевики ВСУ, по его мнению, имеют право бить по «законным целям» в России, пишет Foreign Policy. Столтенберг считает, что у киевского режима «есть право обороняться» по международному праву.


«А оборона включает удары по территории <…> России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Недружественные к РФ государства стали поддерживать Украину после начала спецоперации в Донбассе в конце февраля 2022 года. Западные СМИ назвали миротворческую миссию России «вторжением».

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#сша
#нато
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#всу
#война
#новости
Депутат ГД Делягин обратился к главе МО РФ Белоусову после гибели Гудвина
16 сентября 2024, 19:55

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат ГД Михаил Делягин предложил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову издать указ по аналогии с тем, который был издан Иосифом Сталиным в 1942 году. Обращение парламентарий опубликовал в своем тг-канале.
«Издать приказ, аналогичный приказу (...) Сталина (...) «Об использовании танкистов по специальности», категорически запрещающий использование не по специальности (в том числе в штурмовых подразделениях представителей военных специальностей, требующих сложного обучения)»,— говорится в публикации.
Кроме того, депутат порекомендовал руководителю оборонного ведомства провести корректировку штатных расписаний воинских частей.

Ранее сообщалось, что Польша не смогла собрать бригаду для ВСУ из украинцев, проживающих на территории страны.

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Депутат Белик не исключил новых попыток покушений на Трампа
16 сентября 2024, 19:28

Фото: сайт Дональда Трампа

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в ходе предвыборной президентской гонки в США покушения на кандидата Дональда Трампа могут повторится.
Он также заявил, что происходящее в США в ходе этой предвыборной гонки стало дикостью, поскольку переросло из борьбы за президентское кресло в борьбу за выживание.

«Пока идёт предвыборная гонка в США, которые презентуют себя всему миру как оплот демократии, нельзя исключать новых попыток покушения на Трампа. Что касается политических взглядов нападавшего, возможно, они и сыграли свою роль, но, скорее всего, нападавший — не фанатик-одиночка, а исполнитель, за которым стоят более серьезные силы», — добавил в беседе с Газета.ру Белик.

Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о стремлении демократов нагнетать обстановку в обществе.

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НАТО открестилась от участия в нападении на Курскую область
Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ сами принимали решение об атаке на Курскую область
16 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО и союзники Украины консультируют ВСУ, но не командуют ими, потому Киев сам принимал решения об атаке на Курскую область. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда отвечал на вопрос об участи Североатлантического альянса в нападении на российский регион.
«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99 процентов помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решение должны сами украинцы», — пояснил он.
Ранее Столтенберг заявлял, что мира на Украине не будет, пока страна не станет членом НАТО. При этом он отметил, что страны-члены НАТО пока не могут договориться и принять единогласное решение о вступлении Украины в альянс.

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#курская область
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Стало известно об одном провале Польши
Польша не смогла собрать бригаду добровольцев для ВСУ из проживающих украинцев
16 сентября 2024, 18:05

Фото: istockphoto/macky_ch

Польше не удалось собрать добровольческую бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев. Об этом «Европейской правде» сообщил руководитель польского МИДа Радослав Сикорский.
«Насколько я знаю, у нас пока нет достаточного количества добровольцев для формирования бригады», — прокомментировал Сикорский.
До этого главный дипломат Польши говорил о том, что Украине стоит задуматься о лишении гражданства для уклоняющихся от мобилизации граждан. Он подчеркнул, что украинская власть может привлечь украинцев, живущих за рубежом, к несению службы при помощи так называемой материальной мотивации.

Сикорский резюмировал, что украинских беженцев нужно лишить пособий, чтобы они не избегали призыва.

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#мир
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#украина
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#новости
#добровольцы
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Столтенберг сделал важное заявление о мире на Украине
Столтенберг: мира на Украине не будет пока страна не станет членом НАТО
16 сентября 2024, 17:52

Фото: iStock/Michele Ursi

Мира на Украине не будет, пока страна не станет членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy.
«В долгосрочной перспективе не может быть мира на Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО», — заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что страны-члены НАТО пока не могут договориться и принять единогласное решение о вступлении Украины в альянс.

Ранее Столтенберг указал на необходимость диалога с Россией для завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что на данный момент точно ясно, что для завершения конфликта неизбежно придётся возобновить диалог с российской стороной. При этом основываться он должен на «силе Украины».

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#украина
#страны
#нато
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Стало известно, как США могут разрешить Киеву бить вглубь РФ
The Economist: США могут втайне разрешить Украине бить вглубь России
16 сентября 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вашингтон может официально не заявить об ослаблении запретов на использование Украиной дальнобойных вооружений Запада для ударов вглубь российских территорий, пишет The Economist.
«Если Байден все же уступит после встречи с (Владимиром — прим. ред.) Зеленским (на полях ГА ООН — прим. ред.), вряд ли об этом заявят официально», — сказано в материале издания.
Журналисты подчеркнули, что США могут втайне разрешить киевскому режиму наносить удары вглубь РФ.

Российская сторона не раз заявляла, что поставки оружия Киеву затягивают украинский конфликт, но не решают его. Отмечалось, что подобные грузы будут законной целью для ВС РФ.

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#украина
#сша
#киев
#ракетный удар
#россия
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Политолог Фельдман объяснил очередное покушение на Трампа
16 сентября 2024, 17:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о стремлении демократов нагнетать обстановку в обществе.
«Очередное покушение на Трампа свидетельствует о том, что демократы продолжают заниматься нагнетанием атмосферы ненависти. В этом случае триггером послужило заявление Трампа о том, что он желает скорейшего установления мира, а не мнимой победы Украины. Его прагматичная позиция будоражит сознание разного рода психов и неонацистов, которые желают успехов Киеву», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.

А журналист-международник Тимур Шафир отметил, что слабое место Трампа – его команда.

«У Трампа как таковая отсутствует профессиональная команда. И его первый президентский срок, и его нынешняя избирательная кампания строятся исключительно на его харизме и навыках, который он почерпнул и развивал в себе, будучи владельцем многомиллиардной империи», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шафир.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа «не полагаться на удачу» после второй попытки убить его.

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#покушение
#дональд трамп
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Глава СЖР Соловьёв заявил о небывалой информационной войне против России
16 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/metamorworks

Глава Союза российских журналистов Владимир Соловьёв заявил, что против России со стороны Запада ведётся небывалая информационная война в настоящее время.
«Против нашей страны идёт небывалая в истории информационная война с применением самых грязных технологий. Мы сейчас являемся свидетелями, наверное, апогея этой войны. Обращаюсь ко всем нашим коллегам, ко всем средствам массовой информации России и дружественных стран — осудить происходящее и объяснить своей аудитории то, что происходит», — приводит RT комментарий Соловьёва.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что США стремятся к тоталитаризму. Как пишут argumenti.ru, по его мнению, в этом стремлении Вашингтон переплюнул сюжеты антиутопий британского писателя Джорджа Оруэлла.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о том, что обвинения США в адрес телеканала RT являются объявлением информационной войны, в основе которой лежит русофобия.

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#санкции
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Формирование Еврокомиссии отложили на неопределенное время
Формирование Еврокомиссии отложили на неопределенное время из-за фон дер Ляйен
16 сентября 2024, 15:21

Фото: istockphoto/keremberk

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не может определить состав своего будущего кабинета, пишет РИА Новости.
Уточняется, что его необходимо было представить еще 11 сентября, но теперь срок перенесен на 17 число. Известно, что есть сложности, связанные с утверждением еврокомиссаров, что и стало камнем преткновения.

Урсула фон дер Ляйен хотела, чтобы от каждой страны были представители обоих полов — мужчина и женщина.

«Попросила каждого европейского лидера назвать двух кандидатов. И получила в ответ жесты со средним пальцем», — прокомментировал один из чиновников Европы.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе выступили за трехгодовалую заморозку зарубежных активов России.

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#мир
#еврокомиссия
#европа
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