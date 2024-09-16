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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевики ВСУ, по его мнению, имеют право бить по «законным целям» в России, пишет Foreign Policy. Столтенберг считает, что у киевского режима «есть право обороняться» по международному праву.
«А оборона включает удары по территории <…> России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют», — сказал генсек Североатлантического альянса.
Недружественные к РФ государства стали поддерживать Украину после начала спецоперации в Донбассе в конце февраля 2022 года. Западные СМИ назвали миротворческую миссию России «вторжением».
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