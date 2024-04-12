Фото: Официальный сайт Кремля
Нет сомнений в вовлечённости Украины в теракт в «Крокус Сити Холле», поскольку все следы ведут в Киев. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Также он подчеркнул, что вопрос причастности западных спецслужб к теракту в концертном зале остаётся открытым.
По словам Небензи, Запад не оставляет попыток обвинения в нападении на «Крокус» Исламского государства*. Это делается лишь с одной целью – любыми способами снять ответственность с Украины.
Дипломат выразил надежду на то, что власти США смогут объяснить, почему теракты спонсировались через компанию Burisma.
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*запрещённая в России террористическая организация
По словам Небензи, Запад не оставляет попыток обвинения в нападении на «Крокус» Исламского государства*. Это делается лишь с одной целью – любыми способами снять ответственность с Украины.
Дипломат выразил надежду на то, что власти США смогут объяснить, почему теракты спонсировались через компанию Burisma.
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США пытаются убедить мир в ответственности ИГИЛ* за теракт в «Крокусе»
*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова