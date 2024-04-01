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Ведомства США пытаются убедить своих союзников в ответственности ИГИЛ* за теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают в Службе внешней разведки (СВР) России.
Чтобы подкрепить эту версию США заполняют информационное поле информацией о том, что Россия якобы уже давно находится под прицелом террористической группировки за войну в Чечне, поддержку Башара Асада в Сирии и налаживание связей с движением талибов.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова