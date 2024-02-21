«Нечто особенное»: На Украине анонсировали необычную конференцию с участием властей

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров анонсировал на 25 февраля «нечто особенное» с участием верхушки украинской власти.
«На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром», — заявил Никифоров в эфире телеканала «Рада».
Он уточнил, что на в мероприятии примет участие первая леди Украины, министр инфраструктуры, представители офис президента и сам Зеленский. По словам Никифорова, на конференции обсудят вопросы развития Украины, ее Вооруженных сил, внедрение информационных технологий и другие. По итогам мероприятия состоится пресс-конференция украинского лидера.
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