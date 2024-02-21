В НАТО предъявили требования к Украине по российским территориям

Фото: istock / Michele Ursi
Государства Запада потребовали от Украины предоставить список целей на территории Российской Федерации с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.
Собеседник агентства рассказал, что страны НАТО, которые передают Киеву ракеты повышенной дальности знают о том, что руководство Украины использует террористические методы, нанося удары по гражданским объектам в России. Он также обратил внимание, что боевое применение поставляемых ВСУ ракет нужно контролировать с помощью экспертов из Североатлантического альянса. Фактически, НАТО сейчас превращает киевское правительство «в террористическую организацию наподобие ИГИЛ*», отметил источник.
Это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил РФ, подытожил собеседник издания.
Читайте также:
МИД России: Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро
*организация запрещена в России
Алина Юрчак