«Недостаточно»: Путин раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назвал разлив мазута в Чёрном море одним из самых серьёзных экологических вызовов для страны за последние несколько лет. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с кабмином.
Путин подчеркнул, что произошедшая катастрофа стала одним из самых серьёзных вызовов в области экологии, с которым Россия столкнулась за последние годы.
Президент отметил, что этот вопрос нельзя обойти стороной на совещании, поэтому попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ситуации, а также перечислить действия, необходимые для минимизирования последствий экологического происшествия.
Кроме того, глава государства раскритиковал профильные органы власти, которые, по его словам, недостаточно делают для ликвидации последствий катастрофы.
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Президент отметил, что этот вопрос нельзя обойти стороной на совещании, поэтому попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ситуации, а также перечислить действия, необходимые для минимизирования последствий экологического происшествия.
Кроме того, глава государства раскритиковал профильные органы власти, которые, по его словам, недостаточно делают для ликвидации последствий катастрофы.
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Анастасия Чинкова