Неформальный саммит СНГ прошел без лидеров Армении и Азербайджана

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не присутствовали на неформальном саммите лидеров СНГ.
Причины их отсутствия оказались разными: Пашинян остался дома из-за коронавируса, а Алиев был вынужден срочно вернуться после известия о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, пишет «Коммерсантъ».
Никол Пашинян сообщил в своем заявлении 23 декабря, что получил положительный тест на коронавирус. Несмотря на то что 25 декабря повторное тестирование дало отрицательный результат, премьер-министр решил воздержаться от участия в саммите.
Премьер-министр Армении пропустит саммит СНГ из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Пашинян сможет присоединиться к саммиту ЕАЭС 26 декабря по видеосвязи.
Ильхам Алиев, вылетевший на встречу, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.
25 декабря сообщалось, что на встрече в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин угостил гостей блюдами, включая томленого осетра и ленивые вареники с уткой. Фото неформального завтрака выложили в Telegram-канале «Пул первого».
На встрече присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.
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