В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный

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В Казахстане в близи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. Об этом сообщает сообщает Минтранс республики.
По данным Telegram-канала Mash, на борту разбившегося самолета было 105 пассажиров и пять членов экипажа. По другим данным, находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Все граждане России и Азербайджана.
МЧС Казахстана уже подтвердило крушение самолета, на месте падения возник пожар. По предварительным данным ведомства, при авиакатастрофе выжило не менее шести человек.
Уточняется, что самолет перед падением кружил над аэропортом казахстанского Актау. Предварительно, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешение. В чеченском аэропорту также сообщили, что разбившийся самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.
Другая информация уточняется.
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МЧС Казахстана уже подтвердило крушение самолета, на месте падения возник пожар. По предварительным данным ведомства, при авиакатастрофе выжило не менее шести человек.
Уточняется, что самолет перед падением кружил над аэропортом казахстанского Актау. Предварительно, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешение. В чеченском аэропорту также сообщили, что разбившийся самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.
Другая информация уточняется.
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Элина Позднякова