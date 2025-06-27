Путин: «игра в одни ворота» с Западом закончилась
Президент России Владимир Путин заявил, что «игра в одни ворота с Западом закончилась». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.
По словам главы государства, РФ восемь лет пыталась мирно разрешить ситуацию в Донбассе, но западные страны вели там необъявленную войну. Путин подчеркнул, что Запад поддержал госпереворот на Украине, а затем начал говорить об агрессии российской стороны.
«Не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный», — отметил российский лидер.
Безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой, заключил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неприменимости принципа «мир через силу» в отношении России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».