Путин: «игра в одни ворота» с Западом закончилась

27 июня 2025, 19:19

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что «игра в одни ворота с Западом закончилась». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.





По словам главы государства, РФ восемь лет пыталась мирно разрешить ситуацию в Донбассе, но западные страны вели там необъявленную войну. Путин подчеркнул, что Запад поддержал госпереворот на Украине, а затем начал говорить об агрессии российской стороны.





«Не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный», — отметил российский лидер.