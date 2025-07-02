«С рождения Иисуса Христа»: Захарова осадила Рютте за оскорбление Лаврова
Мария Захарова одной фразой поставила Рютте на место
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась на оскорбления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. Соответствующий пост Захарова опубликовала в своём Telegram-канале.
2 июля в интервью Fox News генсек Североатлантического альянса высказал оскорбительные заявления в адрес Лаврова, о том, что «ничего полезного из его уст не вышло».
«По-моему, министр иностранных дел России с рождения Иисуса Христа…» — сказал Рютте.Захарова возмутилась данным высказываниям и с иронией заявила, что фразы такого рода можно смело воспринять как похвалу.
«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — написала Мария.Следует отметить, что Лавров сам неоднократно критиковал Рютте, но он не скатывался в оскорбления, а делал всё конструктивно.
Ранее сообщалось об озабоченности Лаврова нападениями на Каноническую Армянскую церковь.