«С рождения Иисуса Христа»: Захарова осадила Рютте за оскорбление Лаврова

02 июля 2025, 21:32

Мария Захарова одной фразой поставила Рютте на место

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась на оскорбления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. Соответствующий пост Захарова опубликовала в своём Telegram-канале.





2 июля в интервью Fox News генсек Североатлантического альянса высказал оскорбительные заявления в адрес Лаврова, о том, что «ничего полезного из его уст не вышло».

«По-моему, министр иностранных дел России с рождения Иисуса Христа…» — сказал Рютте.

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — написала Мария.