Молдавия отозвала лицензии у пяти телеканалов, на которых выступала оппозиция

С 1 января 2024 года федеральный МРОТ составляет 19 242 ₽. За последние восемь лет минимальный размер оплаты труда увеличивали одиннадцать раз с суммы чуть больше 6000 ₽. Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти почти вдвое — до 35 000 ₽, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.