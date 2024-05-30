Молдавия отозвала лицензии у пяти телеканалов, на которых выступала оппозиция

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Власти Молдавии лишили лицензий пять телеканалов, предоставлявших эфирное время оппозиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление правительства.
29 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Молдавии, встретился с президентом Майей Санду.
В тот же день активисты оппозиционной партии «Возрождение» провели акцию протеста у посольства США в Кишиневе, требуя от Блинкена покинуть страну.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул направила открытое письмо госсекретарю США, в котором попросила обсудить с Майей Санду недружественную политику Кишинева в отношении Гагаузии.
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В тот же день активисты оппозиционной партии «Возрождение» провели акцию протеста у посольства США в Кишиневе, требуя от Блинкена покинуть страну.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул направила открытое письмо госсекретарю США, в котором попросила обсудить с Майей Санду недружественную политику Кишинева в отношении Гагаузии.
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Артем Кузьмин