На авиакомпанию подали в суд из-за ожога четырехлетней пассажирки на борту

10 марта 2026, 16:51

Фото: iStock/OceanFishing

На американскую авиакомпанию United Airlines подали в суд после того, как четырехлетняя девочка получила ожоги кипятком на борту самолета. Об этом сообщает издание People.





По словам матери ребенка Мариам Ландынски, инцидент произошел в апреле 2025 года во время рейса из США в Израиль. Женщина летела вместе с мужем и пятью детьми.



Согласно иску, бортпроводница передала ребенку пластиковый стаканчик с горячей водой, не закрыв его крышкой. В результате кипяток пролился на девочку и она получила ожоги.



Мать утверждает, что действия члена экипажа нарушили правила безопасности и причинили ребенку «боль и душевные страдания». Семья требует компенсацию за причиненный вред и расходы на лечение. К тому же Ландынски попросила суд самостоятельно определить размер выплат за халатность авиакомпании.

