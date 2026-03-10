Подросток внезапно умер во время занятий в школе Владивостока
Подросток умер во время занятий в школе Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Вечером 10 марта в одной из школ Владивостока 15-летнему мальчику стало плохо. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетнего.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области 14-летний школьник скончался после урока физкультуры. Трагедия произошла в школе посёлка Победа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
