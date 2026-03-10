«Выносил месяцами»: Житель Москвы обворовал мать своей девушки на три млн рублей

10 марта 2026, 16:18

В Москве задержали подозреваемого в краже драгоценностей на три млн рублей

Фото: Istock/antinoris

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже драгоценностей у матери своей сожительницы. По информации столичного управления МВД, ущерб составил три миллиона рублей.