«Выносил месяцами»: Житель Москвы обворовал мать своей девушки на три млн рублей

В Москве задержали подозреваемого в краже драгоценностей на три млн рублей
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже драгоценностей у матери своей сожительницы. По информации столичного управления МВД, ущерб составил три миллиона рублей.



В полицию обратилась 54-летняя жительница дома на Елецкой улице. Она сообщила о пропаже ювелирных изделий. В ходе проверки оперативники выяснили, что к хищению причастен 26-летний сожитель её дочери, который жил вместе с ними.

Подозреваемый на протяжении нескольких месяцев похищал украшения и относил их в ломбард. Деньги он тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба достигла трёх миллионов рублей. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Москве 23-летний приезжий украл экскаватор со стройки.

