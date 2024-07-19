На Западе предупредили Украину о страшной опасности

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
Действия бывшего американского лидера Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине. Об этом информирует Telegraph.
В публикации отмечается, что Трамп придерживается политики «сначала Америка, потом Европа». Она будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине, а также безопасности Запада. Громким сигналом для Европы должно стать выдвижение на пост кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса.
Ранее сообщалось, что в ЕС обеспокоены тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Америки, так как он не придерживается радикальных позиций по отношению к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На Мюнхенской конференции он сказал, что российский лидер не является экзистенциальной угрозой для Европы.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы).
Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что в ЕС обеспокоены тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Америки, так как он не придерживается радикальных позиций по отношению к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На Мюнхенской конференции он сказал, что российский лидер не является экзистенциальной угрозой для Европы.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы).
Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова