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Неизвестные забросали яйцами кортеж Зеленского во время визита в Ирландию

Фото: Istock/VittoriaChe

Во время визита Владимира Зеленского в Ирландию неизвестные забросали яйцами его кортеж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Чрезвычайное происшествие случилось перед встречей лидера киевского режима со спецпосланниками Трампа — Кушнером и Уиткоффом.

Журналист Sky News Стивен Мерфи написал в соцсетях, что один из автомобилей кортежа Зеленского прибыл «в несколько загрязнённом виде». Сама встреча прошла на военном аэродроме Кейсмент недалеко от Дублина.

Перед ней Владимир Александрович участвовал в саммите ЕС, где обсуждали Россию и Украину. Таким образом, инцидент с яйцами произошёл на фоне дипломатической поездки Зеленского, в ходе которой он сначала принял участие в саммите ЕС, а затем направился на встречу со спецпосланниками Трампа.

Ольга Щелокова

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