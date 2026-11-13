Неизвестные забросали яйцами кортеж Зеленского во время визита в Ирландию
Во время визита Владимира Зеленского в Ирландию неизвестные забросали яйцами его кортеж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие случилось перед встречей лидера киевского режима со спецпосланниками Трампа — Кушнером и Уиткоффом.
Журналист Sky News Стивен Мерфи написал в соцсетях, что один из автомобилей кортежа Зеленского прибыл «в несколько загрязнённом виде». Сама встреча прошла на военном аэродроме Кейсмент недалеко от Дублина.
Перед ней Владимир Александрович участвовал в саммите ЕС, где обсуждали Россию и Украину. Таким образом, инцидент с яйцами произошёл на фоне дипломатической поездки Зеленского, в ходе которой он сначала принял участие в саммите ЕС, а затем направился на встречу со спецпосланниками Трампа.
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