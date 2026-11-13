В Китае оценили перспективы трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

13 ноября 2026, 06:46

Global Times: встреча лидеров РФ, США и Китая может состояться на саммите АТЭС

Фото: iStock/Pridannikov

Если состоится встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа, в её формате важно учесть интересы всех трёх государств. Об этом говорится в статье китайского таблоида Global Times.