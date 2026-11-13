В Китае оценили перспективы трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Если состоится встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа, в её формате важно учесть интересы всех трёх государств. Об этом говорится в статье китайского таблоида Global Times.
Эксперты допускают, что переговоры могут пройти на полях предстоящего саммита Азиатско‑Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом в Пекине особо выделяют необходимость учитывать опасения каждой из сторон — такой подход считают ключевым для продуктивного диалога.
Тема возможной встречи остаётся в фокусе международного сообщества. Это подтверждает активность МИД КНР: в период с 1 по 12 ноября ведомство пять раз комментировало ситуацию в ответ на запросы журналистов, официально подтвердив наличие контактов с Москвой и Вашингтоном.
Профессор Фуданьского университета Чжан Цзядун полагает, что для Вашингтона такие переговоры — шанс наглядно показать свой дипломатический вес и добиться значимых внешнеполитических результатов. По мнению эксперта, встреча трёх лидеров могла бы иметь серьёзное значение с учётом текущей ситуации в мире.
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