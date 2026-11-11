В возрасте 66 лет умер посол России в США Александр Дарчиев
Ушёл из жизни посол России в США Александр Дарчиев. Об этом информирует сообщает МИД РФ.
Александру Никитичу было 66 лет. Он получил известность как российский дипломат и специалист по отношениям с Северной Америкой.
Дарчиев работал в посольстве РФ в США, в том числе в должности советника-посланника, затем возглавлял департамент Северной Америки МИД России. С 2014 по 2021 год мужчина занимал пост посла РФ в Канаде.
В 2021 году Александр Никитич вновь вернулся на должность директора департамента Северной Америки, где курировал взаимодействие с США на фоне высокой напряжённости в двусторонних отношениях. В 2025 году он получил назначение на пост чрезвычайного и полномочного посла России в США.
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