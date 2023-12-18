Трамп обвинил США в ситуации на Ближнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине Вашингтона, и теперь может обернуться катастрофой.
«США позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что такое утверждение относится и к украинскому конфликту, при этом «возможно, даже и в большей степени».
Читайте также:
Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена
Песков оценил слова Трампа о решении украинского конфликта за один день
Спецслужбы США ищут пропавшую при Трампе папку с разведданными о России
Диана Аванесян