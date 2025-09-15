Достижения.рф

Euractiv: некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд туристам из России
Некоторые более воинственно настроенные страны Евросоюза продвигают идею полного запрета на въезд туристов из РФ на территорию блока. Об этом сообщает портал Euractiv.



Многие страны ЕС, граничащие с Россией, значительно ограничили выдачу туристических виз гражданам РФ. Однако некоторые государства-члены Европейского союза, такие как Франция, Италия, Греция и Венгрия, продолжают предоставлять визы россиянам, поскольку ожидают их в качестве туристов в предстоящем сезоне.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона граждан России, что превышает показатели 2023 года.

