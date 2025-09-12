«Не вижу оснований»: Глава МИД Польши высказался о дипотношениях с Россией

12 сентября 2025, 19:29

Глава МИД Польши исключил разрыв дипотношений с Россией

Фото: Istock/Pawel_Czaja

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с неожиданным заявлением об отношениях с Россией во время своего визита в Киев. Слова политика передаёт телеканал TVP Info.





Сикорский сообщил, что Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому пока что я не вижу оснований для разрыва дипотношений», — пояснил Глава МИД Польши свою позицию.