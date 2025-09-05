Китайцы восхитились поведением Путина после визита в Пекин

05 сентября 2025, 09:20

Baidu: китайцы восхитились решением Путина полететь во Владивосток вместо Москвы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Четырехдневный визит президента России Владимира Путина в КНР завершился пресс-конференцией. Местные журналисты обратили внимание на то, что после этого он полетел во Владивосток вместо Москвы. Об этом сообщает Baidu.