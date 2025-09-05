Китайцы восхитились поведением Путина после визита в Пекин
Четырехдневный визит президента России Владимира Путина в КНР завершился пресс-конференцией. Местные журналисты обратили внимание на то, что после этого он полетел во Владивосток вместо Москвы. Об этом сообщает Baidu.
Авторы статьи напомнили, что за время своего пребывания в Китае российский президент провел не менее десяти встреч, принял участие в саммите ШОС и посетил военный парад. Несмотря на такой плотный график, он выбрал маршрут через Владивосток.
Китайские аналитики предположили, что Москва намеревается расширить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По их мнению, это решение отражает новый стратегический курс на развитие сотрудничества с азиатскими странами.
Ранее Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР.
