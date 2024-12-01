Некоторым россиянам начнут списывать долги

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1 декабря вступил в силу закон № 39-ФЗ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает списание с военнослужащих просроченной кредитной задолженности в размере до 10 миллионов рублей.
Долг должен быть списан с россиян, призванных на военную службу по мобилизации, с призывников, проходящих обязательную военную службу (за исключением курсантов военных училищ и вузов), или с военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны сроком не менее одного года с декабря 2024 года, а также с их супругов.
Согласно действующему законодательству, российские бойцы СВО также могут обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы.
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Александр Климов