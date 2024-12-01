Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Некоторым россиянам начнут списывать долги

Некоторым россиянам начнут списывать долги

Вступил в силу закон о списании просроченных кредитов участников СВО
Фото: iStock/alexialex

Фото: iStock/alexialex

1 декабря вступил в силу закон № 39-ФЗ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает списание с военнослужащих просроченной кредитной задолженности в размере до 10 миллионов рублей.


Долг должен быть списан с россиян, призванных на военную службу по мобилизации, с призывников, проходящих обязательную военную службу (за исключением курсантов военных училищ и вузов), или с военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны сроком не менее одного года с декабря 2024 года, а также с их супругов.

Согласно действующему законодательству, российские бойцы СВО также могут обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы.

Читайте также:

Таксисты похитили 3,5 млн рублей у раненого бойца СВО после выписки из больницы

МК: взявших у матери погибшего бойца СВО 1,5 миллиона рублей цыган ищет полиция

Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище
#сво
#контракт
#минобороны рф
#кредит
#кредитные каникулы
#закон
#владимир путин
Армия Сирии объявила о скором контрнаступлении
01 декабря 2024, 01:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Вооруженные силы (ВС) Сирии успешно отражают террористические атаки и планируют контрнаступление. Сообщением об этом было опубликовано главным командованием сирийской армии в социальной сети Facebook*.
«Отражение террористической атаки идет со всем успехом и решительностью и вскоре перейдет к контратаке для восстановления контроля над всеми территориями», – отмечается в заявлении.

До этого президент Сирии Башар Асад прокомментировал ситуацию в стране. По его словам, Сирия продолжает отстаивать целостность своей территории и может уничтожить врага, если ей помогут друзья и союзники.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

Читайте также:

Асад высказался о ситуации в Сирии

В Сирии произошла попытка военного переворота

Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#сирия
#террористы
#контрнаступление
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иране опровергли сообщения о присутствии боевиков в Дамаске
01 декабря 2024, 00:23

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Информация о присутствии боевиков в Дамаске не соответствует действительности, заявил корреспондент государственной телерадиокомпании Ирана, передает ТАСС.
По его словам, сирийская армия отбивает атаки террористов вблизи Алеппо, который частично находится под контролем боевиков. Корреспондент сообщил, что в данный момент боевики пытаются продвинуться на юг.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее президента Сирии Башар Асад заявил о возможности уничтожения противника и защите территориальной целостности страны при поддержке друзей и союзников.

До этого стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

Читайте также:

Асад высказался о ситуации в Сирии

В Сирии произошла попытка военного переворота

Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо
#сирия
#иран
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов
30 ноября 2024, 23:41

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Во время протестов в Тбилиси бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) страны, посол республики в США Дэвид Залкалиани подал в отставку. Об этом сообщил телеканал «Формула» со ссылкой на источники ведомства Грузии.
По данным телеканала, заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия также покинул свой пост.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

Ранее стало известно, что восемь граждан России были задержаны в Грузии за нападения на представителей органов правопорядка во время протестов против приостановки соглашения с Европейским Союзом.

Читайте также:

Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента

В Тбилиси силовики начали разгон акции протеста с помощью водомета

Кобахидзе пообещал принять меры после слов посла ЕС о противоречии воле граждан
#грузия
#посол
#мид
#сша
#протесты
#россияне
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Асад высказался о ситуации в Сирии
Асад: Сирия может уничтожить террористов при помощи друзей и союзников
30 ноября 2024, 23:24

Фото: iStock/mrjo2405

Сирия продолжает защищать целостность территории и может уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники, заявил во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сирийский лидер Башар Асад на фоне обострения ситуации в стране.
«Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», – цитирует слова Асада его канцелярия.

28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

Читайте также:

В Сирии произошла попытка военного переворота

Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо

ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии
#сирия
#армия
#оаэ
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин
30 ноября 2024, 22:35

Фото: iStock/ 3DSculptor

Шесть кораблей военно-морской группы Североатлантического альянса (НАТО), в частности, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в столицу Эстонии, проинформировала телерадиокомпания ERR.
«В пятницу и субботу в Таллинн прибыли с визитом шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke», — обратили внимание представители СМИ.

30 ноября утром прибыли оставшиеся морские судна: штабной корабль HNoMS Maud Норвегии, фрегат FS Auvergne Франции, фрегат HNLMS Van Amstel Нидерландов, фрегат BNS Louise-Marie Бельгии. Главнокомандующий военно-морских сил Эстонии Иво Вярк передал, что данная группа — это «главный ударный кулак» морских сил альянса.

Ранее сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля. Страны Балтии до конца 2024 года продолжат реализовывать меры, которые необходимы для синхронизации.

Читайте также:

«Цирк»: Захарова призвала Эстонию взять деньги у НАТО

Страны НАТО подкрепляют эскалацию на Украине трупами украинцев, заявила Захарова

Эстонские власти намерены законодательно запретить деятельность ЭПЦ
#корабль
#нато
#эстония
#франция
#нидерланды
#норвегия
#бельгия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сирии произошла попытка военного переворота
Рядом с генштабом сирийской армии произошла стрельба
30 ноября 2024, 22:16

Фото:iStock/ Artem Zakharov

Рядом с генеральным штабом сирийской армии произошла стрельба, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В Сирии произошла попытка военного переворота.

По предварительным данным, группа офицеров армии Сирии восстала против командования и предприняла попытку захвата ряда административных зданий. Официальной информации от властей пока не было.

Ранее сообщалось, что боевики, которые ведут борьбу с правительственными войсками в Сирии, смогли захватить всю провинцию Идлиб. Повстанцы захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию. Два сирийских военных источника рассказывали, что российские и сирийские военнослужащие самолёты в субботу 20 ноября атаковали боевиков в пригороде Алеппо. Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо.

Читайте также:

Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо

ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

В Алеппо террористы снесли памятник отцу нынешнего президента Асада — видео
#военные
#армия
#город
#контроль
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% при отказе от доллара
30 ноября 2024, 22:02

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов.
«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — обратил внимание Дональд Трамп.

Избранный президент Соединённых Штатов Америки отметил, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будет «наблюдать за этим со стороны». Противникам этого подхода он дал совет «искать другого «лоха».

Ранее видеообращение вице-президента США Камалы Харрис, которое было опубликовано на официальном аккаунте Демократической партии, вызвало бурное обсуждение и множество вопросов у пользователей социальных сетей.

Читайте также:

Reuters: команда Трампа думает о переговорах с Ким Чен Ыном

Австрия согласилась со стремлением Трампа к миру на Украине

Штаб Трампа высказался о прекращении дел против него
#сша
#доллар
#президент
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии
30 ноября 2024, 19:58

Фото: iStock/ e-crow

Боевикам, ведущим борьбу с правительственными войсками в Сирии, удалось захватить всю провинцию Идлиб, сообщило агентство Reuters.
«Они захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию», — уточнил собеседник агентства.

Два сирийских военных источника передали, что российские и сирийские военные самолёты в субботу 20 ноября атаковали повстанцев в пригороде Алеппо.

Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо. Кроме этого сирийские военные передавали, что понесли потери. При том отмечалось, что армия ждет подкрепления для того, чтобы перейти в контрнаступление.

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев объявил, что сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как соучастники террористов.

Читайте также:

ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо

В Алеппо террористы снесли памятник отцу нынешнего президента Асада — видео
#самолёты
#военные
#армия
#город
#контроль
#контрнаступление
#сирия
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ
30 ноября 2024, 19:27

Фото: iStock/ Hasbi Sahin

Акция в поддержку открытия границы с Российской Федерацией прошла в столице Финляндии в субботу. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.
«Финские правозащитники призывают правительство открыть границу. Организация "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели демонстрацию с таким требованием в центре Хельсинки сегодня, 30 ноября», — говорилось в материале.

Организации считают, что закрытие границы с Российской Федерацией и принятый ранее закон о выдворении ставят ищущих убежище людей в большую опасность, а уверения правительства об угрозах безопасности «криминализируют» беженцев и усиливают структурный расизм.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики. Финляндия начала вводить эти ограничения с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Читайте также:

Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией

Люди важнее удобрений: В Финляндии требуют открыть границы с Россией

Финляндия может выйти из конвенции по минам из-за якобы угрозы со стороны России
#движение
#закрытие
#правительство
#закон
#приём
#министр
#опасность
#финляндия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате