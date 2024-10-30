МК: взявших у матери погибшего бойца СВО 1,5 миллиона рублей цыган ищет полиция

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Цыгане, взявшие у матери погибшего бойца спецоперации 1,5 миллиона рублей на строительство бани, разыскиваются полицией. Как пишет «МК», инцидент произошел в Челябинской области. Знакомая женщины написала в сети, что жительница населенного пункта Катенино рассказала, что та лишилась сына, и о найме рабочих для выполнения его последней воли.
Мать военного также хотела сделать пристрой к бабушкиному дому. Злоумышленники взяли деньги, оставив написанную от руки расписку и пропали. Перед тем, как скрыться, они приехали несколько раз, чтобы создать видимость работы. Теперь аферисты не выходят на связь.
Ситуация на личном контроле главы регионального МВД Сергея Космачева, ведется проверка.
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Никита Кротов