Таксисты похитили 3,5 млн рублей у раненого бойца СВО после выписки из больницы

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В Ростове-на-Дону правоохранители задержали двух местных жителей. Они подозреваются в краже трёх с половиной миллионов рублей у военнослужащего, который лечился в ростовском госпитале после ранения, полученного в зоне специальной военной операции.
Подозреваемые познакомились с солдатом около госпиталя, в котором он проходил лечение, сообщает в своём телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Он рассказал им, что собирается ехать домой в Кемерово. Новые приятели предложили подвезти его на автомобиле до вокзала. В машине военный уснул, а проснулся уже снова в больнице, но без денег и личных вещей. С его банковского счёта исчезли 3,5 миллиона рублей.
Подозреваемых в ограблении удалось задержать по горячим следам. В ходе обыска у них изъяли автомобиль, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещи, могущие иметь доказательное значение. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
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Александр Бойцов