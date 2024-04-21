Немецкая оборонная промышленность больше не относится к «отраслям греха»

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В Германии выросла привлекательность работы в оборонной промышленности на фоне увеличения объёмов заказов и кризиса в автомобильном секторе в связи с конкуренцией со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее к выпускающим вооружение компаниям было довольно скептичное отношение. Они стояли в одной линии с «отраслями греха» – казино и табачными компаниями. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.
В настоящее время в оборонно-промышленном комплексе наблюдается увеличение числа работников. Так, компания Hensoldt, выпускающая датчики для украинских систем ПВО, до конца этого года намерена нанять ещё 700 новых сотрудников.
А крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall прогнозирует увеличение производство боеприпасов до 700 тысяч штук к 2025 году. Этот показатель в десять раз превысит объёмы производства до 24 февраля 2022 года.
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Анастасия Чинкова