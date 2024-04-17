Германия призвала НАТО немедленно укрепить украинскую ПВО

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Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Минобороны страны Борис Писториус написали открытое письмо странам НАТО с призывом немедленно начать укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом написала газета Der Tagesspiegel.
В письме сказано, что страны-члены альянса совместными усилиями всё ещё могут внести какой-то вклад в развитие событий. Предполагается, что он может быть большим, чем они себе представляли.
Бербок и Писториус в своём письме предложили создать коалицию по отправке на Украину систем ПВО Patriot, Iris-T и Skynex, а также зенитных самоходных установок Gepard.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники имеют возможность поставить Киеву дополнительные системы ПВО. При этом он не уточнил, в каком количестве.
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Бербок и Писториус в своём письме предложили создать коалицию по отправке на Украину систем ПВО Patriot, Iris-T и Skynex, а также зенитных самоходных установок Gepard.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники имеют возможность поставить Киеву дополнительные системы ПВО. При этом он не уточнил, в каком количестве.
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Анастасия Чинкова