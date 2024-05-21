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Сотрудница немецкой редакции RT Дагмар Хенн переехала в Россию, где получила временное убежище.
Девушка объяснила, что на родине против неё возбудили уголовное дело за «публичное приуменьшение военных преступлений». По её словам, это случилось после того, как она открыто поддержала ЛНР и ДНР, стала соавтором книги о Донбассе, а также ставила под сомнение позицию властей Германии об СВО.
В то же время польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт заявил о том, что Запад рассматривает вариант расширения зоны боевых действий на Украине в направлении стран Балтии и Польши.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать войну между США и Россией.
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«Когда я увидела эти шествия с портретами Бандеры и узнала, какую роль играли немецкие фонды при финансировании украинских неонацистских партий, я поняла: нам всё время лгали», — приводит RT слова Хенн.
В то же время польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт заявил о том, что Запад рассматривает вариант расширения зоны боевых действий на Украине в направлении стран Балтии и Польши.
«Достаточно почитать высказывания некоторых американских, европейских генералов, которые говорят: мол, Россия через время будет атаковать страны Прибалтики и, возможно, Польшу. Это ерунда с точки зрения геополитики. Но, когда такие прогнозы повторяют авторитеты, люди начинают им верить. И сейчас этим оправдываются действия НАТО, направленные на обострение противостояния», — поделился в беседе с «Царьградом» Шмидт.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать войну между США и Россией.
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Мелисса Тимофеева