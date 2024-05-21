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Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать войну между Штатами и Россией. Об этом заявил на своем Youtube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, в последние дни прослеживаются признаки, что экс-лидер Незалежной хочет прямо вовлечь «альянс» в конфликт с РФ.
Также эксперт заметил, что Зеленский находится в опасном положении, поскольку он утратил статус президента. В связи с этим он, возможно, предпримет отчаянные попытки остаться у власти или остаться в живых.
Ранее в Совфеде прокомментировали обвинения украинского президента в адрес Запада, касающиеся нерешительности оружейных поставок Украине, а именно, новейших вооружений.
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«По сути, он говорит американцам: «Я хочу полной эскалации и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие». Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины», — сказал Меркурис.
Также эксперт заметил, что Зеленский находится в опасном положении, поскольку он утратил статус президента. В связи с этим он, возможно, предпримет отчаянные попытки остаться у власти или остаться в живых.
Ранее в Совфеде прокомментировали обвинения украинского президента в адрес Запада, касающиеся нерешительности оружейных поставок Украине, а именно, новейших вооружений.
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Никита Кротов