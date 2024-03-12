Немецкие офицеры неправильно подключились к беседе об атака на Крымский мост

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Инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхартц, принимавший участие в обсуждении атаки на мост в Крыму, также использовал незащищенную линию связи, сообщил телеканал NTV.
В то же время отмечается, что утечка разговора произошла не с его стороны. Телеканал сообщает, что министр обороны Борис Писториус подтвердил эту информацию по окончании специального заседания оборонного комитета Бундестага.
Ранее Бундестаг заявил, что вина за утечку разговора немецких раговоров возлагается на Россию, осуществившую «операцию».
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.
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Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост
Ранее Бундестаг заявил, что вина за утечку разговора немецких раговоров возлагается на Россию, осуществившую «операцию».
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Александр Климов